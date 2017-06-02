Aboubakar'dan şampiyonluk sonrası ilk röportaj

Kazanılan şampiyonluğun ardından ilk röportajını veren Aboubakar, Habertürk gazetesinin sorularını yanıtladı.

Kamerunlu golcünün kulağında gül, elinde klarnetle verdiği poz ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o röportajın bir kısmı:

DEVLER LİGİ İÇİN GELDİM

"Ricardo Quaresma’yı tanıyordum, Talisca’yı da... Ama bunlar Beşiktaş’ı seçmemdeki öncelikli etken değildi. Buraya gelmemdeki en önemli neden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaktı."

"Türkiye Ligi’ni tanımıyordum. Beşiktaş ile ilgili bilgilerim sınırlıydı. Derbileri biliyordum, izlemiştim. Ama Şampiyonlar Ligi benim için çok önemliydi."





"O dönemde teknik direktör bana ihtiyaç duyulmadığını, kadroda yer bulamayacağını söyledi. Gitmemi istedi. Premier Lig’den West Bromwich teklif yaptı ama Beşiktaş daha cazip geldi. Çünkü Şampiyonlar Ligi benim hayalimdi. ‘İyi ki bu tercihi yapmışım’ diyorum kendime. Avrupa da çok iyi işler yaptık. İyi sezon geçirdik."

ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAK BÜYÜK AYRICALIK

"Şenol Güneş kazanma ruhuna sahip bir hoca. Çok büyük deneyimi var. Oyunculardaki potansiyeli çıkarıyor. Oyuncularından her zaman gelişmelerini istiyor, talep ediyor."

"Onunla çalışmak büyük ayrıcalık. İstanbul ise gerçekten eşine az rastalancak güzellikte. Beşiktaş da çok büyük bir kulüp."

GOL SEVİNCİM SPONTANE GELİŞTİ

Müzik aleti çalma şeklinde yaptığın gol sevinci hareketi planlı mıydı?

“Tamamen spontane. Önceden böyle bir sevinç hareketi yapmayı düşünmüyordum.”