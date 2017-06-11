Aboubakar'ın alternatifi Bacca

Kamerunlu Aboubakar'ın 2014 yılında Lorient'ten Porto'ya transferi sırasında iki kulüp arasında uzlaşma sağlanan bir madde, siyah-beyazlıların işini zora soktu.
ABOUBAKAR OLMAZSA BACCA
Buna göre Aboubakar'ın dört sezon içinde satılması durumunda, Lorient kulübü de transferden pay alacak.
Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ın transferi konusunda sonuç alınamaması durumunda ibreyi Milan'ın Kolombiyalı forveti Carlos Bacca'ya çevirecek. İtalyan kulübü ile geçtiğimiz sezon 32 lig maçında forma giyen tecrübeli golcü 13 gole imza attı