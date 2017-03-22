Aboubakar'ın bonservisi bir şirkete ait çıktı

Attığı gollerle bonservisinin alınması gündeme gelen ancak Olympiakos ve Antalyaspor maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla kafaları karıştıran Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın haklarının bir şirkette ve Porto’da olduğu belirlendi.

BONSERVİSİ BİR ŞİRKETTE

Portekiz kulübü 2,5 yıl önce oyuncuyu Fransa’nın Lorient takımından transfer ederken, bonservisinin yüzde 30’unu satın aldı ve 3 milyon euro ödedi. Daha sonra bu payı artırmak için harekete geçen Porto Kulübü bir yıl önce 1 milyon euro daha ödeyerek bonservisteki payını yüzde 37,5’e çıkardı.

Beşiktaş’a 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı 25 yaşındaki futbolcuyu bu bedele bırakması durumunda Portekiz ekibinin kasasına yalnızca 3 milyon 750 bin euro girecek.

Porto’nun bu nedenle 10 milyon euronun altında bir bedele Aboubakar’ı satmaya kesinlikle yanaşmadığı aktarıldı. Beşiktaş formasını 30 resmi maçta giyen Aboubakar toplam 13 gol attı.