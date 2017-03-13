Aboubakar'ın çalımı İspanyol basınında

Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran Vincent Aboubakar, sergilediği performansla dikkat çekti.

Kamerunlu oyuncunun Erkan Kaş’a sağ çizgide attığı müthiş çalım ise büyük alkış aldı.

RONALDİNHO BENZETMESİ

Aboubakar’ın bu çalımı İspanyol basınında da yankı uyandırdı. İspanya’nın en önemli spor gazetelerinden As, siyah beyazlı oyuncunun çalımını sayfalarına taşırken Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho benzetmesi yaptı.

Yapılan paylaşımda Aboubakar’ın savunma oyuncusunu çaresiz bıraktığına yer verildi.