Aboubakar'ın yerine Bacca geliyor

Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'dan vazgeçme noktasına geldi.

Portolu yöneticiler, başkan Orman ve ekibine şu ifadeleri kullandı; “İş sadece bizde bitmiyor. Lorient, Aboubakar’ın satışından gelecek paranın yüzde 60’lık kısmında hak sahibi. Ya satın ya da sizde kalsın’ diyorlar. Bu şartlarda oyuncuyu iyi bir fiyata satmak zorundayız. Yani 10 milyon Euro’nun altında bir rakama elden çıkarırsak yüzde 60’ı Lorient’e gideceği için bizim kazancımız azalacak.”





SÖZLEŞMEDEKİ MADDE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca Lorient’in yapılan anlaşmada, Aboubakar’ın sadece bir sezon başka takıma kiralanmasına izin verdiği, ikinci kez kiralama durumu olması halinde Porto’nun kendilerine 6 milyon Euro ödemesini şart koştuğu öğrenildi.





YENİ HEDEF BACCA

beİN Sports'un haberine göre; Aboubakar transferinde bir türlü yol katedemeyen Beşiktaş yönetimi yaşanan bu gelişmelerin ardından gözünü Carlos Bacca'ya çevirdi.

Milan'ın 2014-2015 sezonunda Sevilla'dan transfer ettiği Kolombiyalı golcü, İtalyan ekibinde toplam 34 gole imza attı.

BALIKÇILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU

Öte yandan yıldız futbolcunun hayat hikayesi de bir hayli ilginç.

Bacca, bundan tam 9 yıl önce köyünde muavinlik yaparak ve balık satarak geçimini sağlıyordu.

O yıllarda futbolu bırakma noktasında olduğunu belirten Bacca, "20 yaşında köyümde yaşıyordum ve bir otobüste muavin olarak çalışıyordum. Hayat çok zordu. Fakir bir aileden geldim ve onlara yardım etmek için çalışmak zorundaydım. Futbolun kapıları benim için kapanıyordu ve benim yaşımdaki biri için artık devam etmek zorlaşıyordu. Ancak o yıl, Junior de Barranquilla ile deneme antrenmanlarına çıktım ve Tanrı'ya şükür ki, beni kabul ettiler" diye konuştu.



2009 yılında, 22 yaşına kadar herhangi profesyonel olamayan Bacca, geçmişte pişman olduğu şeyler yaptığını belirtirken, "Çocuklukta zor zamanlar geçirdim ve pişman olduğum olaylar yaşadım. Para kazanmaya başladığımda bunların doğru olduğunu düşündüm, ancak yanlıştı" ifadelerini kullandı.