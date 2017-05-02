Aboubakar'ın yerine Locadia

Beşiktaş bir yandan Süper Lig şampiyonluğuna kilitlenirken, bir yandan da yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezon başında Porto'dan kiralık olan alınan ve bu sezon oynadığı 33 resmi maçta 15 gol atan Aboubakar'ın bonservisini almak isteyen yönetim, Portekiz ekibinin satın alma opsiyon bedeli olan 10 milyon euro'da indirime yanaşmaması üzerine alternatif oyuncu arayışlarına hız verdi.

1.91'LİK DEV SANTRFOR

Geçen hafta İstanbul'a gelen ve Oğuzhan, Marcelo ve Necip'in de menajeri Kees Vos'la sürpriz bir transfer görüşmesi daha yapıldı.

Fenerbahçe'de kiralık olarak görev yapan Jeremain Lens'in durumunun da masaya yatırıldığı görüşmelerde üzerinde durulan bir başka isim de Jürgen Locadia oldu.

Luuk De Jong'un transferi sonrasında PSV'de yeteri kadar süre bulamadığı için ayrılmayı düşünen 1.91'lik dev forvetin durumu masaya yatırıldı. Menajer Vos, Locadia'nın henüz 23 yaşında olduğunu Beşiktaş'ta Talisca etkisi yapabileceğinden bahsetti.

6 SENEDİR PSV'DE

Aboubakar'ın gelecek sezon kalmayacağının netleşmesinden sonra Locadia transferinin bir anda öne çıktığı öğrenildi. 6 sezondur PSV Eindhoven formasını terleten Hollandalı genç yıldız, bu sezon 15 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Geçen sezon 42 maçta 12 gol atan ve 11 de asist yapan Locadia; 2016'da kasık, diz ve ayak bileği problemlerinden dolayı 131 gün, 2017'de ise diz yaralanması nedeniyle 69 gün sahalardan uzak kaldı. PSV formasıyla 156 resmi maçta 53 gol atan Hollandalı forvet, 32 de asist yapmayı başardı.