Adam Lallana Barcelona yolunda

İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona, Liverpool'da oynayan orta saha oyuncusu Adam Lallana'yı takibe aldı.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Katalan ekibinin orta sahaya takviye yapmak istediği ve bu doğrultuda Adam Lallana'yı hedeflediği belirtildi.

The Times'ın haberinde, bu sezon Liverpool formasıyla sergilediği performans büyük alkış toplayan İngiliz oyuncunun Barcelona'nın radarında olduğu belirtildi.

PSG VE JUVENTUS DA İLGİLENİYOR

Ayrıca başarılı orta saha oyuncusuyla Barcelona dışında PSG ve Juventus'un da ilgilendiği iddia edildi. Liverpool'un ise bu teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağının merak konusu olduğu vurgulandı.

Adam Lallana'nın bu sezon oynadığı 18 maçt 7 gol, 7 asisti bulunuyor.