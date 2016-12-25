Adana Demirspor beraberliği sevdi

Sezona sıkıntılı başlayan mavi-lacivertli ekip, ilk haftada deplasmanda yaptığı Samsunspor maçına oyuncularının lisans ücretleri ödenmediği gerekçesiyle genç kadroyla çıktı.

BERABERLİĞİ BOZAMADILAR

Bu maçta Samsunspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor, sonraki haftalarda Büyükşehir Gaziantepspor ile 1-1, Altınordu ile 2-2, Şanlıurfaspor ile 0-0, Ümraniyespor ile 1-1, Giresunspor ile 1-1, Bandırmaspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1, dün deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile de golsüz beraberliği bozamadı.

9 BERABERLİKLERİ VAR

Ligde en çok 1 puan alan takım olarak dikkati çeken Adana Demirspor'un, 9 beraberliğin yanı sıra 4 galibiyet, 3 de mağlubiyeti bulunuyor.