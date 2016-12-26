Adana Demirspor'dan Şehmus'un ailesine taziye ziyareti

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sözlü, Adana Demirspor'un kalecilerinden Zülküf Özer'in de ağabeyi olan Şehmus Özer'in Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oturan ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

"ÖZER AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sözlü, Şehmus Özer'in ani ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Şehmus kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Zülküf kardeşimiz olmak üzere tüm Özer ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinde kulübün sportif direktörü Ahmet Cingöz de yer aldı.

TRAFİK KAZASI SONRASI VEFAT ETMİŞTİ

Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.