TFF 1.Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Son derece heyecanlı geçen mücadelede konuk takım oyuncusu Tiago Bezerra, sahalarda ender görülen bir gole imza attı.

SANTRADAN GOL ATTI

Mücadelede 1-0 önde olan Göztepe, 51. dakikada duran top sonrası bir gol daha buldu ve durumu 2-0 yaptı.

Ancak Adana Demirspor'un bu gole cevabı gecikmedi. Konuk ekip yediği golden sonra oyunu başlatmak için topu santra noktasına koydu. Kaleciyi açıkta gören Brezilyalı futbolcu Tiago Bezerra, akıllı davranarak tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve güzel bir gol attı.

Öte yandan maç 3-2 Göztepe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Adana Demirsporlu Tiago santradan gol attı - İZLE