Adana'da 110 dakikalık olaylı maç Konya'nın

Süper Lig'in 23. haftasında Adanaspor evinde Konyaspor'u ağırladı. 110 dakika süren olaylı maçı deplasman ekibi Atiker Konyaspor, Jens Jonsson'un golüyle 1-0 kazandı.
OLAYLAR ÇIKTI MAÇ 110 DAKİKA SÜRDÜ
Konyaspor, Adana deplasmanında Jens Jonsson'un 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçta olaylar çıktı. Kötü gidişe isyan eden Adanaspor taraftarları koltukları söktü, sahaya yabancı maddeler attılar.
Hakem Halil Umut Meler'in maçı durdurduğu dakikalarda birkaç taraftarın sahaya girdiği görüldü. 15 dakikalık duraklamanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.
Dördüncü hakemin gösterdiği uzatmalarla birlikte 110 dakika süren maç Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.