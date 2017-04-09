Adana'da 6 puanlık maçı Rizespor kazandı

Adanaspor ile Rizespor arasından oynanan kritik karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanan Rizespor oldu.

KÜMEDE KALMA YOLUNDA HAYATİ 3 PUAN

Karadeniz ekibi Rizespor, kümede kalma yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada penaltıdan Kweuke, 68. dakikada frikikten Saadane ve 86. dakikada Petrucci ile geldi. Adanaspor'un tek sayısını ise, 90. dakikada penaltıdan Gueye kaydetti.

Bu skorun ardından Rizespor 5 maçlık yenilginin ardından kazanırken; puanını 23 yaptı ve 27 puanı bulunan 15. sıradaki Kayserispor'un arkasında 16. sırada yer aldı. Adanaspor ise 20 puanla ligin dibinde kaldı ve kümede kalma umutları azaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaşacakken, Adanaspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.