Adanaspor son virajda çıkışa geçti

Ligin ilk 14 haftasında sadece 6 puan toplayarak son sıraya "demir atan" turuncu-beyazlılar, son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

2 HAFTADA 4 PUAN KAZANDILAR

Teknik direktör Krunoslav Jurcic'in gönderilmesinin ardından yardımcı antrenörlerle maçlara çıkan Adanaspor, geçen hafta sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra 3 puan almayı başardı.

Bu galibiyetle ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşayan turuncu-beyazlı ekip, dün de lig lideri Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk 14 haftalık periyodunda sadece 6 puan alabilen Adanaspor, son iki haftada ise 4 puan toplayarak yükselişe geçti.

TEKNİK DİREKTÖR SIKINTISI ÇEKTİLER

Adanaspor, lig başından bu yana teknik direktör sıkıntısı çekmeye devam etti. Akdeniz ekibi, ilk hafta maçı öncesinde teknik direktör Engin İpekoğlu ile yollarını ayırarak takımın başına altyapı sorumlusu Eyüp Arın'ı getirdi.

Arın yönetiminde birer beraberlik ve mağlubiyet aldıktan sonra göreve getirilen Krunoslav Jurcic de Adanaspor'la çıktığı 11 Süper Lig maçında sadece 5 puan topladı ve bekleneni veremedi. 14. hafta maçı öncesinde Jurcic'in takımdan gönderilmesiyle, 3 haftalık periyotta yardımcı antrenörler Serhat Galimane ve Eyüp Arın takımı maçlara hazırladı.

Akdeniz ekibi, önceki gün yaptığı açıklamayla, A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden Levent Şahin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurmuştu.