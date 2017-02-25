Adebayor kayıplara karıştı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Olympiakos'a 3-0 yenilip Avrupa'ya veda eden Osmanlıspor ise, Medipol Başakşehir'i mağlup ederek ligde üst sıralara biraz daha yaklaşmayı hedefliyor.

ADEBAYOR YİNE YOK

Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları süren Togolu golcü Emmanuel Adebayor ve Egemen Korkmaz, Osmanlıspor'a karşı da forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde, dizindeki sakatlığı devam eden Mehmet Batdal'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Öte yandan Başakşehir'e transfer olduğundan beri henüz istenilen performansı gösteremeyen Adebayor'un Osmanlıspor maçında da oynayamayacak olması turuncu-lacivertlilerin canını sıkmış durumda.

Abdullah Avcı'nın ekibinde sakatlıkları geçen Hakan Özmert ve Stefano Napoleoni oynamaya hazır duruma geldi.