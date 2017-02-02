Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcüsü Adebayor iddialı açıklamalar yaptı.

'MÜKEMMEL'

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'yı 'Mükemmel' olarak tanımyalan Togolu golcü; "Abdullah Avcı ile görüştük, burada her şeyin mükemmel olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Adebayor 'Kimse bizi hafife almasın' diyerek de şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gözdağı verdi.

ADEBAYOR, G.SARAY MAÇINDA SAHADA MI?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Emmanuel Adebayor'un transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı "Oyuncunun kalitesiyle ilgili sıkıntı yok; zaten dünya tanıyor. Geçen sezon da böyle bir durum vardı ama şimdi son dakika transferi olarak geldi. Afrika Kupası'na Saidou'yu (Alioum) yollamıştık. Adebayor'u canlı seyretti. 3 maçta 90'ar dakika oynadı. Fizik olarak iyi duruyor. Galatasaray maçında 11'de mi yoksa yedek mi olacağının kararını cumartesi günü vereceğiz. Enerjisi yüksek, takıma adapte olmuş durumda" şeklinde konuştu.