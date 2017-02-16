Adebayor ne zaman dönecek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Gaziantepspor'da hoca değişikliği ve kadroda yüzde 50 değişiklik var. Bir ivme yakalayarak ligin altından yukarı çıkmak istiyorlar. Biz de ligin yukarısında, yarışın içinde olmak istiyoruz. Her maç zor. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçla ilgili hücum anlamındaki bütün opsiyonlarımıza çalışıyoruz. Tekrar bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kazanma arzusunu ve alışkanlığını tekrar kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

'4 TAKIM AYNI ŞEKİLDE KAYBEDEBİLİYOR'

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa karşısında oyun anlamında bir sıkıntı yaşamadıklarının altını çizerek, "Maçta 3. gole kadar oyunun hep içindeydik. Bazen 1-0, 2-0 kaybetmek bazı şeyleri görmeni engelleyebilir, bazen 4-0 kaybetmek daha net görmeni sağlayabilir. Bunlar bunun içinde var. Ligin tepesindeki 4 takım aynı şekilde kaybedebiliyor. Önemli olan bu yarışın içinde devamlı olabilmek. Umarım bu hafta kazanarak yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

'ADEBAYOR HAFTAYA BAŞLIYOR'

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Avcı, "Hakan Özmert önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adebayor takımla çalışmalara önümüzdeki hafta başlayacak. Egemen'in aşil tendonunda sorunu var o da 10 gün içinde bizimle olacak. Napoleoni'nin de sakatlığı var. Onun dışında tam takım sahada olacağız." şeklinde konuştu.