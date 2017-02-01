Adebayor'un alacağı maaş belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birisi Başakşehir'in Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katması oldu.

İstanbul ekibi, 32 yaşındaki santrfor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Togolu futbolcunun alacağı ücret merak konusu olurken, menajer Özkan Doğan bu konuda bir iddia ortaya attı.

2.2 MİLYON EURO ALACAK

Özkan Doğan, yaz transfer döneminde Adebayor'u Rizespor'a getirmek için ikna etmiş ve transferde son aşamaya gelinmişti. Son anda bu transfer gerçekleşmemişti.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaz döneminde Adebayor'u yıllık 1.5 milyon Euro'ya ikna ettiğini, Başakşehir'in ise senelik 2.2 milyon Euro'ya anlaştığını öğrenildi.