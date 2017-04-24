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Adem Büyük: Büyük takımlarda oynamak istiyorum

Kaşımpaşa'nın başarılı oyuncusu Adem Büyük, gelecekte büyük takımlardan birinde oynamak istediğini söyledi.

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Adem Büyük: Büyük takımlarda oynamak istiyorum

Kasımpaşa'nın 2011-2012 sezonundan bu yana formasını terleten ve takım  kaptanlığını üstlenen Adem, kariyeri ve gelecek planıyla ilgili AA muhabirine  açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK TAKIMLARIN BİRİNDE OYNAMAK İSTİYORUM

Lacivert-beyazlı ekip ile 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi  bulunan 29 yaşındaki Adem, futbol hayatında kendisine verilmeyen değeri  Kasımpaşa'da gördüğünü ifade ederek, "Büyük takımlardan birinde oynamak  istiyorum. Sözleşmem bittiği zaman ya da kulüplerin anlaşması durumunda büyük  takımlarda oynamayı çok isterim. Bir sene daha sözleşmem var. Büyük takımlara gitme konusundaki şartlar oluşmuyorsa, hem kulübün menfaatleri hem de kendi  menfaatlerim doğrultusunda futbolu burada bırakmak isterim." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ AVANTAJLI

Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine de değinen Adem Büyük,  sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonluk yarışında Beşiktaş daha avantajlı. Beşiktaşlı taraftarlar  hariç Türkiye'de ortak bir düşünce var. Başakşehir'in kupayı alması bir Leicester  City şampiyonluğu gibi olur. Oynadıkları futbolla bunu hak ediyorlar. Beşiktaş  bir adım önde ama bu mücadelenin son haftaya kadar gideceğini düşünüyorum."

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