Adem Büyük hat-trick yaptı Kasımpaşa kazandı

Süper Lig'de günün ilk maçı adeta nefesleri kesti. Adem Büyük-Webo düellosu şeklinde geçen maçtan galibiyetle ayrılan taraf 3-2'lik skorla Kasımpaşa oldu.

ADEM BÜYÜK HAT-TRİCK YAPTI

Karşılaşma seyir zevki açısından çok iyi geçerken, izleyenler adeta gole doydu. Maçın yıldız ismi Kasımpaşa adına Adem Büyük oldu.

Yıldız futbolcu 1,32,65. dakikalarda attığı gollerle hem hat trick yaptı, hem de takımına 3 puanı getiren isim oldu. Osmanlıspor adına Webo'nun iki golü Başkent temsilcisine yetmedi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35'e çıkartırken, Osmanlıspor 31 puanda kaldı.