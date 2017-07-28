Adem Büyük: Türkiye, Dünya Kupası'na gidecek

Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Adem Büyük, "büyük" takımda oynama hedefinin hala devam ettiğini söyledi.

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMAK İSTERİM

Lacivert-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamada bulunan Adem Büyük, Kasımpaşa'da 6. sezonunu geride bıraktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa ile bir sene daha kontratım var. Mutlaka gelen teklifler vardır, benim kulağıma gelenler de var ama resmi teklif olmadığı sürece bunun bir önemi yok. Olursa büyük takımlardan birinde kesinlikle oynamak isterim. Bu, hedeflerimden biri. Biraz geç oldu ama yine de olabilir. Olmasa da Kasımpaşa'da mutluyum, isterlerse futbolu Kasımpaşa'da bırakmaya hazırım. Ama gönlümde yatan, büyük takımlarda oynayıp, futbolu Kasımpaşa'da bırakmak."

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

Adem Büyük, A Milli Takım kadrosunda yeniden yer almak istediğini açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon belki yine A Milli Takım'a seçilecektim ama yaşadığım kaburga kırıkları performansımı etkiledi. Milli takım hedefim hala devam ediyor. Tekrar milli takım formasını giymek istiyorum. Önümüzdeki yıl Dünya Kupası var. Katılma şansımızın oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Sıkıntı yaşamadan Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum. İnşallah ben de o kadronun içinde yer alır ve Dünya Kupası'nda oynarım."