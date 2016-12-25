Adıyamanlı şampiyon kardeşler madalyaya doymuyor

Babalarının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda spora başlayan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde lisanslı sporcu olan Demir kardeşler, Avrupa ve dünya birinciliği için çalışıyor.



Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Sezer Demir, 8 yaşında başladığı kick boks sporunda büyük hedefleri olduğunu söyledi.



Babasının tavsiyesi üzerine spora başladığını anlatan Demir, "Kick boks ve muay thai Türkiye ikinciliklerim, Avrupa üçüncülüğüm ve Doğu, Güneydoğu Bölge kick boks şampiyonluklarım var. Hedefim Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandırmak. Bu başarımda ailem ve takım arkadaşlarım katkısı çok fazla. Özellikle babamdan Allah razı olsun, kendisi bizi bu spora başlattı." diye konuştu.



Kardeşi Zeynep'in de kendisini örnek alarak sporcu olduğunu kaydeden Demir, "Kendisini hiperaktif olduğundan bu spora yönlendirdim. Gayet de başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor." dedi.



Kick boksu herhangi bir maddi beklentisi olmadan yaptığını ifade eden Sezer Demir, kendisi gibi gençlere de kötü alışkanlıklardan uzak durmak için sporla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

ZEYNEP DEMİR'İN HAYALİ ASKER OLMAK

Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Demir (16) de ağabeyi sayesinde başladığı kick boksta ilk maçına 8 yaşında çıktığını söyledi.



Antalya'da geçen haziran ayında gerçekleştirilen Uluslararası Muay Thai EMF Kupası'nda birinci olduğunu ve altın madalya kazandığını belirten Demir, "Bu sporda başarı sağlamamda birincisi inancım, ikincisi babam ve ağabeyimin bana desteği etkili oldu. Genellikle ağabeyim beni antrenmana getiriyordu. Yapamadığım zaman bana destek oluyordu." ifadelerini kullandı.



Özellikle kadınların kick boks ya da muay thai sporlarıyla ilgilenmesini öneren Demir, "Haberlerde taciz olayların görüyoruz. Kendilerini bu sporlarla savunabilirler. Bu sporu yaptığında hiç kimse sana karışmıyor. Hedefim Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak ve kick boks branşında Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Neredeyse haftanın her günü antrenman yapıyoruz. Okul bittiğinde de asker olmayı hedefliyorum. Çünkü vatanımı çok seviyorum." şeklinde konuştu.



Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünde kick boks milli takım antrenörü Haluk Erdoğan da Demir kardeşlerin uzun yıllardır sporcuları olduğunu belirterek, "Sezer ve Zeynep bizim ilk göz ağrımız. Spora temelden başladılar. Çok şükür azimliler. İmkansızlıklara rağmen büyük bir başarı elde ettiler. Avrupa ve dünyaya açıldılar. Uluslararası şampiyonada Zeynep 51 kiloda şampiyonluk elde etti. Sezer ise ufak bir sakatlanma yüzünden Avrupa'da üçüncüsü oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.