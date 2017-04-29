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Adnan Öztürk başkanlığa adaylığını açıkladı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, 2018'de yapılacak seçimde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Adnan Öztürk başkanlığa adaylığını açıkladı
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Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimine seçim baskısı devam ederken, Adnan Öztürk'ten sürpriz bir açıklama geldi.

Galatasaray'da camianın da destek verdiği isimler arasında yer alan Adnan Öztürk, 2018'de başkan adayı olacağını açıkladı.

İSTEKLERİ KIRAMADIM

A Spor’a bağlanan Öztürk, “Alınan kötü sonuçlar hepimizi üzdü. İnsanlar Galatasaray’ın en iyi şekilde yönetilmesini istiyor. İstekleri kıramazdım. Dursun Özbek’in beni desteklediği doğruysa çok şık bir davranış ama değilse de kararımı verdim. 2018’de başkan adayıyım.” diye konuştu.

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