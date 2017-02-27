Adriano: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

'HOCAMIZIN DEDİKLERİNİ UYGULADIK'

Galatasaray karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Adriano, "Çok zor bir maçtı, derbiler her zaman zordur. İlk maçta Galatasaray ile berabere kalmıştık, buradan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bütün hafta boyunca hocamızın söylediklerini sahada uyguladık. Bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Aldığımız galibiyeti ve bulunduğumuz yeri hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.