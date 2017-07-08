Adriano: Messi bize Pepe'yi sorardı

Brezilyalı futbolcu, Barça’da görev yaptığı dönemde takım arkadaşı Lionel Messi’nin El-Clasico öncesinde Eflatun- Beyazlılar’la ilgili sorduğu tek sorunun beklenildiği gibi en büyük rakibi Cristiano Ronaldo’yla değil Pepe için olduğu ortaya çıktı.

RONALDO DEĞİL PEPE'Yİ SORARDI

Takım arkadaşlarıyla Pepe transferi konusunda düşüncelerini paylaşan yıldız futbolcu, "Barcelona’da Lionel Messi’nin El Clasico'lar öncesinde oynayıp oynamadığını merak ettiği bir futbolcu vardı. O Pepe’ydi. Pepe, rakip takımın hücum hattında görev yapan oyuncular için adeta bir kabus gibiydi. İspanya’da birçok kez rakip olduk. Şimdi burada aynı takımda mücadele edeceğiz. Hem benim için hem de rakipler için çok farklı bir deneyim olacak” ifadelerini kullandı.

Kartal’daki geleceğiyle ilgili olarak da konuşan 32 yaşındaki sol bek, “Tekliflerin olduğunu basından görüyorum.

Ancak menacerime bana transferle alakalı bir konuyla gelmemesi talimatını verdim. Burada çok mutluyum ve kariyerim burada sürecek” dedi