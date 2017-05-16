Adriano: Tabii ki üzerimizde baskı var

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, 2-0'lık Bursaspor galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Adriano'nun sözleri:

ÜSTÜMÜZDE BASKI VARDI

“Tabii ki baskı var. Başakşehir de bizden önce oynamış ve bizim önümüze geçmişti. Bu maç o yüzden çok önemliydi. Maçın ilk yarısında yeterince bitirici değildik ama ikinci yarı golleri bulduk. Bütün takımı tebrik ediyorum.”

“Bundan sonrası için neler yapmalı?” sorusuna “Olumlu bakmamız lazım. Her birimiz sahaya ağırlığımızı koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Başakşehir’e kaybettik, Fenerbahçe’ye son anda puan kaybettik ama bugünkü maçla bütün bunların üstesinden gelebileceğimizi gösterdik.''