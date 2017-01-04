Adriano terör nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istiyor

Son zamanlarda yaşanan hain terör saldırılarının ardından, futbol hayatını Türkiye'de sürdüren bazı yabancı futbolcular, ülkeden ayrılmak istediklerini kulüplerine iletti.

Bunlardan biri de Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano oldu...

AİLESİNİ BARCELONA'YA KAÇIRDI

İspanya'nın El Mundo Deportivo gazetesinden Roger Torello'nun haberine göre; Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan transfer ettiği Adriano siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.

Son yaşanan terör olaylarından oldukça etkilendiği belirtilen Adriano'nun bu yüzden eşini ve çocuklarını Barcelona'ya gönderdiği de haberde yazıldı.

TAKIM BULURSA GİDECEK

Öte yandan, El Mundo Deportivo, tecrübeli oyuncuya henüz bir teklif olmadığını ancak teklif gelmesi halinde siyah-beyazlılardan ayrılacağını belirtti.