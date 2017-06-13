Adriano'ya Çin'den teklif var

Beşiktaş’a geçen sezonun başında Katalan devi Barcelona’dan transfer edilen Adriano Correia, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla lig şampiyonluğunun mimarları arasında yer almıştı.

32 yaşındaki futbolcu, kalitesine ek olarak bitmek bilmeyen enerjisiyle takıma önemli katkıda bulunmuştu.

DEMBA BA'NIN KULÜBÜ 36 MİLYON TL VERİYOR

Yıldız ismi geçen sezon da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua’nın, tecrübeli sol beki kadrosuna katmak için Beşiktaş’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Demba Ba’nın kulübünün, Brezilyalı yıldız için menajerler aracılığıyla yönetime 9 milyon euroluk (36 milyon TL) öneri sunduğu öğrenildi.

YÖNETİM OLUMLU BAKIYOR

Finansal Fair-Play Kuralları sebebiyle UEFA’nın denetimi altında bulunan ve futbolcu transfer edebilmesi için önce oyuncu satıp bütçe oluşturması gereken yönetimin, Çin’den gelen bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Beşiktaşlı idarecilerin, geleceğiyle ilgili olarak yaptığı son açıklamada, “Kulübümle 2019 yılına kadar sözleşmem var. Kontratım sona erene kadar burada kalmak istiyorum” diyerek tekliflere kapalı olduğunu bildiren Sambacı’yı Çin için ikna turlarına yakın zaman içerisinde başlayacağı belirtildi.