Advocaat: 4. sıranın altına düşmek size yakışmaz

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Milli takımdan dönen Kjaer, Mehmet Topal, Şener, Volkan Şen ve Moussa Sow arkadaşlarına katıldı. Sarı-Lacivertliler'de idman öncesi Dick Advocaat, öğrencilerini çevresine toplayarak bir konuşma yaptı.

İlk olarak görevi bırakacak olmasını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "Ancak şunu unutmayın, bizler profesyoneliz. Ben ve sizler Fenerbahçe için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

SİZE YAKIŞMAZ

69 yaşındaki teknik adam, "Süper Lig'de kazanılması gereken 27 puan var. Şampiyonlar Ligi bileti alma şansımız devam ediyor. Ancak son dönemde yaşadığımız kayıplar nedeniyle, yukarı sıralara çıkmaya çalışırken, takipçilerimizle aradaki fark kapandı. Bizim gibi bir takım için 4. sıra bile büyük başarısızlık. Bunun da altına düşmez sizlere yakışmaz" uyarısında bulundu.