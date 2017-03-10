Advocaat Alanyaspor maçı sonrası konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Alanyaspor karşısındaki geri dönüşü değerlendirirken, "İlk 20 dakikası benim için de şaşırtıcı oldu. Uyuduk. Rakibe 2 basit gol pozisyonu verdik. Savunmada ve orta sahada yeterince güçlü değildik. 20-25'ten sonra oyunu kontrol ettik. Fazlasıyla galibiyeti hak ettik. İlk yarının sonlarında uzun bir topla gelen golümüz verilmedi. % 100 goldü. 2. yarıda oyunu kontrol ettik. Rakibimizin kontra ataklarına izin vermedik ve maçı kazandık." dedi

"O KADAR DA KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bundan sonraki haftalar için de konuşan Hollandalı teknik adam, "Maç maç bakmamız lazım. Son 5 baktığımızda 3 galibiyet 2 beraberlik almışız. Her şeyi kaybetmişiz gibi hava yaratılıyor. O kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu akşam takım o reaksiyonu göstermesiydi maç gidebilirdi. Ama bu akşam ruhunu ve büyüklüğünü sahaya yansıtarak galibiyet almayı başardı." diye konuştu.

"GELECEKLE İLGİLİ KARARIMI VERDİM"

Takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Geleceğimle ilgili kararımı aldım ve yönetime bildirdim. Ama bunu onların açıklaması daha doğru olur." ifadelerini kullandı.