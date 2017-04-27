Advocaat: Artık kulüp çalıştırmayacağım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ise, "Oyuna kötü başladık. Maçın başında yeterince sert bir görüntü sergileyemedik. Belki de hala Galatasaray galibiyetindeydi aklımız. İlk 20 dakikalık bölümün ardından maça dönmeyi başladık. Bundan sonraki dönem bizim için fena değildi. Son 10 dakikaya baktığımızda rakibimize çok alan verdik. Devre arasında da bunu söyledim futbolcularıma. Maçın ikinci yarısında çok daha iyiydik" diye konuştu.

"KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"

Tecrübeli çalıştırıcı, Hollanda Milli Takımı'yla ilgili de, Hollandalı gazeteciyi göstererek şunları söyledi:

"Kendisi Hollanda'dan geldi. Tek yaptığım şey onlarla bir toplantı yaptık. Tek yapmamız gereken şey beklemek. Bekleyip göreceğiz. Hala görüşmemiz gereken çok şey var. Bir şeyler yapmadan önce konuşmamız gerekenler var. Ama öyle bir an gelecek ki, ya evet, ya da hayır diyeceğiz. Takım çalıştırmaktan emekli olacağımı söyledim. Kulüp takımı çalıştırmayacağım artık.

Bu konuyla ilgili çok konuşmanın anlamı yok. Herkes bir karar almadan önce mutlaka düşünür. Birkaç gün daha bekleyelim, zamanla netleşir bu konu. Şu anda 'eğer', olursa gibi cümlelerle işim yok. Anlayabiliyorum bu soruları ama cevaplamak istemiyorum bu soruları.

Sizin yüzünüze baktığımda hala şüpheli görüyorum sizi. Gerçekten istiyor musunuz. Onlarla bir toplantı gerçekleştirdik ama Hollanda'da son dönemde birçok değişiklik oldu. Ben bunların hepsinden haberdar değilim. Ama bekleyelim görelim, birkaç gün içinde her şey netlik kazanacak."

"AVCI'YA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Hollandalı teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Başakşehir'in çok maçını izledim ve onların hocasının bu tarz işlere girdiğini görüyorum. Bu akşam da böyle bir görüntü ortaya çıktı. Ben hiçbir şey yapmasaydım onun sevdiği şeyler ortaya çıkacaktı. Ama ben de buna izin vermeyeceğimi gösterdim. Bunu da yanlış anlamayın, bu kulüp için yaptıklarına da büyük saygı duyuyorum.

Şener hücumda çok iyi ama savunmada sorun yaşıyor. Son 2 maçta mükemmel 2 asist yaptı. Savunma konusuna bakarsak, öne, geriye geldiğinden daha fazla gittiğini görüyoruz. Ama çok iyi bir çocuk ve bu da çok önemli bir nokta."