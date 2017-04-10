Advocaat: Başarısız değilim

Dick Advocaat, Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

BAŞARISIZ DEĞİLİM

Fenerbahçe'nin başarısız olmadığını söyleyen Advocaat; "Başarısız kısmına katılmıyorum. Sadece bir takım şampiyon oluyor. Diğer takımlar ikincilik için mücadele ediyor. Avrupa'da bu kadroyla fena gitmedik. Sizin kadar hayal kırıklığına uğramış değilim. Genç oyuncular için oradaki duruma bakmamız lazım. A Takım'da oynamak için yeterince iyi durumdalar mı, buna bakmak lazım. Niye bu kadar negatif olmamız gerekiyor, anlamıyorum. Son 6 maça bakarsak, 4-5 maçtan galibiyetle ayrıldık." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ELİNİ SIKARIM

"Beşiktaş şampiyonluğunu garantilerse, derbide onları alkışlar mısınız?" sorusunu yanıtlayan Dick Advocaat "Şu anda benden ne duymak istiyorsunuz? Giderim, hocalarına elimi uzatırım. Çünkü onlar için büyük bir başarı olur, tebrik ederim." görüşünü belirtti.