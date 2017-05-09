Advocaat: Ben ömrümde böyle bir derbi yaşamadım

37 yıllık teknik direktörlük kariyerinin en özel ve en ilginç gecelerinden birine şahitlik ettiğini söyleyen 69 yaşındaki hoca, ilginç açıklamalarda bulundu.

Son saniyelerde ,maç boyunca oyuna hükmeden taraf olan Beşiktaş'ın kazanmasını beklediğini ancak kariyerinde ilk defa bu derece şanslı olduğunu söyledi.

BÖYLESİNİ HİÇ YAŞAMAMIŞTIM

Advocaat, “Hayatımda çok fazla derbi tecrübem oldu ama böylesini hiç görmemiştim. Bu tarz bir son dakika golü, böyle bir hikaye hiç yaşamamıştım. Futbolcularımın mücadelesi beni çok mutlu etti. Bu sezon hiç derbi kaybetmedik, oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçtan önce iki taraf da oldukça duygu yüklüydü. Maçtan önce 1-1 için iyi sonuç diyebilirdim ama maçın gidişatında Beşiktaş kazanacak gibi gidiyordu işler. Fakat çok şanslı bir gol attık. Şanslıydık ama çok güzel oldu” diye konuştu.