Advocaat: Ben yokken iyi çalışmamışsınız

Sezon başından beri olduğu gibi her milli arada ülkesinde uzun soluklu tatiller yapan F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, nihayet yurda dönüş yaptı.

Bir haftalık aranın ardından dün takımın başında antrenmana çıkan Hollandalı çalıştırıcı, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde esti gürledi.

BEN YOKKEN İYİ ÇALIŞMAMIŞSINIZ

Milli takımlarına giden futbolcuların yer almadığı çalışmanın ardından genel bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam, U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında takımın gösterdiği performanstan hiç memnun kalmadığının altını çizdi.

Sahada önce yardımcılarıyla kısa süreli görüşen Advocaat daha sonra öğrencilerine şu sözlerle seslendi: "Benim yokluğumda iyi çalışmadığınızı gözlemledim. Hafta sonunu izinli geçirmenizin verdiği rehavetten mi bilmem ancak benim olmadığım dönemde sizden eksiklerinizi gidermenizi beklerdim."





SEZON BİTTİ DİYE DÜŞÜNMEYİN

"Ancak işler hiç de umduğum gibi gitmemiş burada anlaşılan. Şampiyonluk yarışından uzaklaştık ama kimse ‘Nasıl olsa bizim için sezon bitti’ diye düşünmesin. Avrupa Kupaları’na katılma sorumluluğumuz var. Ayrıca Türkiye Kupası’nı da mutlaka kazanmalıyız. Ancak bu gidişle önümüzdeki zorlu maç temposunda zorlanırız."