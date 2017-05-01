Advocaat: Beşiktaş ligin en iyi takımı

Dick Advocaat Çaykur Rizespor maçı sonrasında yapılan basın toplantısında Beşiktaş'ı övdü.

ZORLUK ÇIKARACAĞİZ

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını söyleyen Dick Advocaat, "Beşiktaş bu ligin en iyi takımı. Gelecek hafta onlarla oynayacağız ve elimizden geldiğince zorluk çıkaracağımızı söyleyebilirim. Bu takım asla pes etmiyor ama başka tip oyuncularımız vardı. Buraya geldikten 1 ay sonra da bunu söyledim. Bu konunda tamamen haklıyım. Beşiktaş her maçını dolu tribünler önünde oynuyor. Deplasmanda yeterince puan almayı başardık. Tecrübemle söylüyorum, 30-40 bin kişinin önünde oynamak farklıdır. Üst düzey takımların buna ihtiyacı vardır. Beşiktaş'ta bunu görüyoruz. Stat doluysa hakemi etkilersiniz, rakibi baskı altına alırsınız. Gelecekte bu takımın daha fazla kaliteye de ihtiyacı var" diye konuştu.