Advocaat: Beşiktaş'ı değil UEFA'yı tercih ederdim

Dick Advocaat , UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Advocaat, "Beşiktaş'ı kovalamak mı, UEFA mı" sorusuna, "UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim" cevabını verdi.

UEFA'YI İSTERDİM

Tecrübeli hoca, "Her ikisini de yapmak isterim ama tek seçenek soruyorsanız, ben UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak isterim. Türk ligi ve Rus ligi hafife alıyor, küçümsüyorlar. Her iki lig de çok kuvvetli ligler. Biz kendi ligimizde 4'üncüyüz, rakibimiz ise kendi liginde 5'inci sırada. Kim daha iyiymiş yarın göreceğiz" ifadelerini kullandı.

