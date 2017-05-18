Advocaat: Bizim adımıza utanç verici

Maç sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Dick Advocaat, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hollandalı teknik adamın açıklamaları;

Advocaat, "Düşüncemiz buydu ve karşılaşma denk gidiyordu. Medipol Başakşehir ve bizim aramızda denk mücadele vardı ama rakip golü buldu. Bundan sonra oyun onların istediği şekle geldi. 1-0'ı seven ve kontrataklarla gelen bir takım. Ayrıca iyi bir takımlar ve çok iyi oyunculara sahipler. İyi olmasalar sezonu 1 ya da 2. sırada olmazlardı. Ayrıca penaltılarda 3 kez bize fırsat geldi. Eğer 3 kez ayağınıza fırsat geliyorsa bu maçı kazanmalısınız" şeklinde konuştu.

EMRE HALA HARİKA BİR OYUNCU

Fenerbahçeli'nin eski futbolcusu Emre'yi takımında görmek isteyip istemeyeceği sorulan Advocaat, "Bunda hiç şüphe yok. Emre hala harika bir oyuncu" diyerek takımında görmek istediğini dile getirdi. Advocaat, Emre'nin attığı gol sonrası sevinmemesine ise "Öyle bir gol atsaydım ben de sevinmezdim. Ama Emre çok iyi bir oyuncu" dedi.

UTANÇ VERİCİ

Sarı-lacivertli takımın sahada savaşçı ruhunu gösterdiğini ifade eden Advocaat, "Ama rakibin kalitesi bizden daha iyi bir noktadaydı. Bu durumda daha fazla koşmanız gerekir. Bu tip takımlara karşı bugüne kadar yapmamız gerekeni hep yaptık. Ancak bugün daha iyi oynayan taraf onlardı. Yine aynı noktaya geliyorum, 3 kez kazanma fırsatı geldi ayağımıza. Ama bunu yapamadık. Bu gerçekten bizim adımıza utanç. 3'üncülük Fenerbahçe için hedef değil bunu biliyorum ama 3'üncü sıra için mücadele edeceğiz. Bu da Avrupa kupalarına katılma anlamına geliyor" diye konuştu.