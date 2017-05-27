Advocaat: Bu oyuncularla 3. olmak bile iyi

Dick Advocaat, Trabzonspor maçı sonrası ilginç ifadeler kullandı.

Hollandalı, ligde hala üçüncü sırada olduklarını söyledi ve "Bu takımla üçüncü sırada olmak iyi bir şey" dedi.

Maçın ilk 35 dakikasında oyunu kontrol eden tarafın kendileri olduğunu söyleyen Dick Advocaat, "Golü de bulduk. Ondan sonraki dönemde rakibe çok alan verdik. Bizden daha iyi olan taraf onlardı. Son 20 yıldır onlara burada yenilmemiştik. Zorlandığımız bir maç oldu. İyi bir takımla oynadık. Maçın özeti bu." dedi.

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Ligde hala üçüncü sırada olduklarını kaydeden Hollandalı teknik adam, "Bu takımla üçüncü sırada olmak iyi bir şey. Futbolcuları çalışmamakla suçlamıyorum ama kalite kosunda bir şeyler eksik. Bunu sezon başında da söyledim, şimdi de söylüyorum. Çok fazla aynısından var. Son maça kadar buradayım." ifadelerini kullandı.