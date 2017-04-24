Advocaat: Dürüst olmak gerekirse G.Saray daha iyiydi

Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat maç sonu açıklamalarda bulundu.

ONLAR DAHA İYİYDİ

"Deplasmanda Galatasaray ile oynuyorsanız ve rakipte son dönemde neler olduğunu biliyorsanız onların savaşacağını da bilirsiniz. İlk yarıda çok iyi mücadele ettiler maçı kontrol eden taraf olarak gözüktüler özellikle ilk yarıda. Harika bir maç olmadı ama golü atan biz olduk ihtiyacımız olan da o golü atmaktı. Selçuk ve Sneijder harika paslar atabilen oyuncular forvetleri pozisyona sokacak oyuncular onlara erken baskı yapmamız gerekiyordu bunu yaptık. Dürüst olmam gerekirse iyi oynayan taraf Galatasaray'dı, iç sahada olmanın avantajını kullandılar. Artık çarşamba günü oynayacağımız kupa maçını düşünüyoruz sonra lige döneceğiz maç maç gidişimizi sürdüreceğiz."