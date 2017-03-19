Advocaat ekibiyle ülkesine gitti

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, milli araya girdi.

ADVOCAAT EKİBİYLE GİTTİ

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Dick Advocaat, her milli arada olduğu gibi bir kez daha ülkesi Hollanda'ya gitti. Ekibiyle beraber Hollanda'ya doğru yola çıkan Dick Advocaat, 1 hafta kaldıktan sonra geri dönecek.

Her milli arada ülkesine giden Hollandalı çalıştırıcı daha önceleri de bu durumdan dolayı yoğun eleştiriler almıştı.

EMEKLİLİK MODUNA GİRDİ

Tecrübeli çalıştırıcı Konyaspor maçının ardından çıktığı basın toplantısında teknik direktörlükten sezon sonu emekli olacağını ve Fenerbahçe'nin çalıştırdığı son takım olduğunu duyurmuştu.