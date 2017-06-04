Advocaat: En fazla üçüncü olabilirdik

Süper Lig'in son haftasında Adana'da oynanan Fenerbahçe'nin Adanaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Advocaat açıklamalar yaptı.

Ligde şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik eden Advocaat, bu sezon kendilerinin en fazla elde edebilecekleri yerin üçüncü sıra olacağını ifade ederek "Şampiyonluk için yeterli değildik" dedi.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ DEĞERLENDİRDİ

Advocaat yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da çarpıcı ifadeler kullandı. Hollandalı teknik adam; "Sezon sonunda kendimizi 3. sırada görüyoruz. Başakşehir ve Beşiktaş bizden daha iyiydi. 3 tane doğru oyuncu alınırsa önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım oluruz. Kesinlikle şampiyonluk için yarışacak bir takım oluruz. Bununla ilgili hiçbir şüphe yok. Bazı dönemlerde biraz kalite eksikliği yaşadık umuyorum bu kaliteyi de bu takıma katarlar" dedi.