Advocaat Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe As Başkanı Şekip Mosturoğlu, gösterdiği performansla eleştirilerin odağında olan Advocaat'a sarı-lacivertli ekibin 1 yıllık kontrat daha önerdiğini, açıklamıştı.

Hollanda'nın en ünlü gazetesi De Telegraaf da Advocaat'ın bu teklifi kabul edip Fenerbahçe ile 2017-2018 sezonunda da yola devam edeceğini yazdı.

'FENERBAHÇE TARAFTARI HARİKA'

De Telegraaf gazetesine konuşan Advocaat, Türkiye'de her şeyin birinci sınıf olduğunu söylerken, "Lig oldukça heyecanlı, stadyumlar dolu ve Fenerbahçe taraftarı harika. Bu sezon başında göreve geldiğimde transferler yapılmıştı. Bununla baş etmek zorundasınız. Umarım sezonu iyi bir şekilde tamamlarız. Basın da bana gelecek sezonla ilgili çok fazla soru soruyor" ifadelerini kullandı.