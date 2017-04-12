Advocaat: Galatasaray'ın kaybetmesi bizim için kötü oldu

Dick Advocaat, çıplak gözle izlediği maçta G.Saray'ın Medipol Başakşehir'e farklı yenilmesinin öğrencilerini rehavete sokmasından çekiniyor.

Dün sabah ilk iş yardımcılarıyla birlikte ligdeki rakipleri sarı-kırmızılıların gen haritasını çıkaran Hollandalı, öğlen yapılan idmanda öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

KAYBETMELERİ BİZİM İÇİN İYİ OLMADI

Galatasaray'ın TT Arena'daki derbide çok daha farklı oynayacağını düşünen Hollandalı çalıştırıcı, futbolcularını şu sözlerle uyardı: "G.Saray'ın bu kritik maçta aldığı mağlubiyet sizi sakın aldatmasın. Aslında bu şekilde kaybetmeleri bizim için hiç iyi olmadı. Eğer kazansalardı bize karşı daha rahat bir oyun sergileyebilirlerdi ancak şu an onlar ya tamam ya devam maçına çıkacaklar. Bu da onlar için ekstra motivasyon sağlayabilir."

KADRO FARKLI OLUR

"Ezeli rakibimizin içinde bulunduğu durum sizi rehavete sokmasın. Bizimle yapacakları mücadelede farklı bir 11 bulabiliriz karşımızda. Önümüzde bu maça hazırlanacak fazlaca zaman var. Farklı oyun kurguları üzerinde kafa yorup, dersimizi iyi çalışırsak deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılabiliriz."