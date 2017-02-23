Advocaat: İkincilik Fenerbahçe için başarıdır

F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, Krasnodar maçı sonrası hakeme yüklendi.

Hakemin 5. dakikada penaltıyı vermediğini vurgulayan Dick Advocaat, "Skrtel'e yapılan ceza alanı içinde bir faul vardı. Verse maç 1-0 olacaktı, bambaşka bir hal alacaktı. İlk yarıda son 10 dakika iyiydik, harika değildik" dedi.

Krasnodar'ın turu hak ettiğini kaydeden deneyimli antrenör, "2 maça genel olarak bakarsak Krasnodar daha iyiydi, turu geçmeyi hak eden taraftı. Son 25 dakika riskleri aldık, adam adama geçtik, ancak golü bulamadık" diye konuştu.

İŞLERİNİ YAPAMADI

Bazı oyuncuların beklentilerin altında kaldığını söyleyen Hollandalı hoca, "Gerçekçi olmamız lazım. Avrupa'da şu ana kadar çok iyi iş çıkardık. Bazı oyuncularımız, yapması gereken katkıyı yapmadı bu akşam. Sow'un 2 pozisyonu vardı, atamadık" diye konuştu.

İKİNCİLİK BAŞARIDIR

İstifa edip etmeme ya da takımla ilgili bir karar alma noktasında düşünceleri sorulan Advocaat, "F.Bahçe başka bir sistemle oynayabilir mi? Oynayabilir.. F.Bahçe her şeyi yapabilir... Bunun için her gün düşünüyorum.. Kadromuzda 4 tane golcü, 4 kanat oyuncusu var. Onların verdikleri bize yetmiyor. Smolov iyi bir oyuncu ama bir süper star değil.. Süper star olsaydı Krasnodar'da veya Fenerbahçe'de oynamazdı... Bu takım ligi ikinci bitirir ve Türkiye Kupası'nı alırsa başarılı olmuştur. Sadece ben değil hepimiz suçluyuz" dedi.