Advocaat ile Aziz Yıldırım arasında referandum krizi

Fenerbahçe teknik direktörü pazar günü Akhisar maçı oynandıktan sonra ilk uçakla Amsterdam'a uçmak istediği, referandumdan bir gün sonra yani 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul'a dönme planları yapıyor.

REFERANDUM SONRASI DERBİ VAR

Advocaat'ın milli maç aralarında ülkesine gitme hakkı var. Sözleşmesinde böyle bir madde yer alıyor ancak bu hak "milli arayla" sınırlı.

Referandum arasında Hollanda'ya gitmek isteyen Advocaatın önündeki en büyük engel Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları'na katılması için son derece kritik olan Galatasaray derbisi, kötü geçen sezonda ekstra bir önem arz ediyor.

TARAFTAR TEPKİLİ

Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin önemi herkes tarafından bilinirken, iki takımın camiası ve taraftarı için de son derece önemlidir. Sarı-lacivertli taraftarlar da bu yüzden Advocaat'ın derbi öncesi ülkesine dönmek istemesine tepkili.