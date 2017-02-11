Advocaat: Kalmak için tek şartım var

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonda da takımın başında görmek istediği Hollandalı teknik adam, yönetime tek bir şartla kalacağını söyledi.

EŞİM DE GELSİN

AMK Spor'un haberine göre; Hollandalı teknik direktör, prensip olarak sarı-lacivertlilerde devam etmeye sıcak. İstanbul'da mutlu, Türkiye'deki rekabetten ve ilgiden hoşnut.

Ancak 69 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda'da yaşayan ailesini görmek için yaptığı yolculukları yorucu buluyor.

OTELDE KALIYOR

Halen otelde kalan ve kendisine düzenli bir ev yaşantısı kuramayan Dirk Advocaat, Fenerbahçe'de devam etmek için ailesinin de İstanbul'a gelmesini istiyor. Bu karar ise aile meclisinde alınacak.

Önümüzdeki hafta ailesiyle yüz yüze görüşecek kurt hocanın kararını vereceği belirtiliyor.

Advocaat, Sunderland'i kümede tuttuktan sonra görevine devam etmek istememiş, kulüp Hollandalı'nın eşini ikna ederek Hollandalı'yı takımda tutmuştu.