Advocaat Karavaev'i neden kadroya almadığını açıkladı

Fenerbahçe devre arası transfer yapmama geleneğini Karavaev hamlesiyle noktalarken, Ukraynalı oyuncunun kadroya bile girememesi ‘O zaman neden alındı?’ sorusunu akıllara getirdi.

ADVOCAAT AÇIKLADI

Volkan Şen’in iyileşmesiyle birlikte 18’e alınmayan Ukraynalı’yla sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken teknik direktör Dick Advocaat oyuncuya neden şans vermediğini açıkladı.

Antalya'daki hazırlık kampına hızlı bir giriş yapan hatta Süper Lig’in 17, 18 ve 19. haftalarında şans bulan 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu mücadelelerde skora katkı yapamayarak eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Transfer sürecinde yönetime “İstediğim tarzda bir oyuncu. Takıma katkı sağlayacaktır. Şayet bütçemizi zorlamayacaksa transfer edebilirsiniz” raporu veren Advocaat, oyuncu için şimdi de “İkili mücadelelerde zayıf, idmanlarda daha çok ayakta kalması lazım. Takım oyununa ve pas alışverişine hala adapte olamadı. Arkadaşlarıyla da uyum sorunu yaşıyor” şeklinde görüş bildirdi.

5 MAÇTA 1 GOL

İçine kapanık yapısıyla dikkat çeken oyuncunun, Rusça haricinde başka bir dil bilmediği için bunalımda olduğu da gelen haberler arasında. Devre arasından beri 3’ü Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 resmi mücadelede görev yapan Karavaev’in sadece bir golü bulunuyor.