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Eskişehir Stadı bir açıldı pir açıldı

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Beşiktaş Negredo'nun transferini hazırladığı video ile açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'i tebrik etti

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Sarı kırmızılı kulüp, geçen sezon Manchester City'de forma giyen Fernando Francisco Reges ile anlaştığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Fernando ile anlaştı

Beşiktaş ile Benfica arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı lisansı çıkartılamayan Talisca Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam saatlerinde Fatih Terim'in tatil yaptığı Bodrum'a uçtu.

Özbek Fatih Terim'le görüşmek için Bodrum'a gitti

Yapılan transfer girişimlerinden olumlu sonuçlar alamayan Fenerbahçe, 10 numara bölgesinde Valbuena'yı oynatacak.

Aykut Kocaman: 2 ana oyuncuya ihtiyacımız var

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Jeremain Lens'in Beşiktaş'ı para için tercih ettiğini söyledi.

Advocaat: Lens Beşiktaş'ı para için seçti

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, orta sahaya Sosa ve Sissoko'yu transfer edecek.

Trabzonspor Sosa ve Sissoko'da sona yaklaştı

1 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

2 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

3 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

4 Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Sturm Graz maçı sonrası Avrupa Ligi'nde tur atlayan sarı lacivertli ekibi soyunma odasında tebrik etti.

5 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

6 Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'ye şike göndermesi Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek F.Bahçe'ye göndermede bulundu.

7 Başakşehir'in muhtemel rakipleri Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'a 3. torba müjdesi geldi. Başakşehir'i ise kurada zorlu rakipler bekliyor.

8 Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

9 Neymar Barcelona'ya veda etti Dünyanın en pahalı transferi gerçekleşmek üzere. Neymar adım adım PSG'ye gidiyor.