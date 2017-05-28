Advocaat: Mehmet Ekici'yi almayalım diye para ödediler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaparken, Beşiktaş'a da gönderme yaptı.

MEHMET'İ NEDEN ALAMADIKLARINI AÇIKLADI

Mehmet Ekici'yi devre arasında çok istediklerini anlatan Advocaat, "Başka bir takım, Mehmet Ekici'ye, biz almayalım diye, 2 milyon euro önerdi." dedi.

Basın mensuplarının "Bu takım Beşiktaş mı?" sorusuna ise Hollandalı teknik adam; "Bunu siz biliyorsunuz. Ben takım ismi söylemedim. Çok tuhaf bir durum. Bir kulüp başka bir kulüpte oynamaması için oyuncuya 2 milyon Euro veriyorsa bu gerçeken ilginçtir. Bu transfer olsaydı bize karşı kazanamayacaklarını biliyorlardı. Anlayabiliyorum. Bu transfer fark oluşturacaktı. Oyun tarzımın bu futbolcuya ihtiyacı vardı." cevabını verdi.