Advocaat: Neyin var senin Robin

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Van Persie antrenmanlardaki isteksiz ve formsuz haliyle dikkat çekiyor.

Antrenmanda forvette Sow ve Fernandao’yu deneyen Advocaat, vatandaşına “Neden böylesin? Neyin var? Senden çok daha iyi performans bekliyorum” dedi.

İkili özel bir görüşme gerçekleştirirken, Advocaat’ın oyuncusundan faydalanmak istediği ve Van Persie’nin de aynı isteği görstermesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

SOW VE FERNANDAO ÇOK İSTEKLİ

Sow ve Fernandao'nun idmanlarda çok istekli oluşu da göze çarptı. İki oyuncu da son derece iyi bir performans gösterirken, Dick Advocaat antrenmanın bir bölümünde Moussa Sow’a, bir bölümünde Fernandao’ya şans verdi.

Antrenmanın belli bir bölümünde Sow’u hücumda, Van Persie’yi forvet arkasında deneyen Hollandalı çalıştırıcının orta alanda Josef’in yerine Ozan’a görev vermesi bekleniyor.