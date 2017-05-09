Advocaat resmen Hollanda Milli Takımı'nda

Hollanda Milli Takımı'nda Advocaat dönemi...

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye vede edecek olan Advocaat'ın yardımcısı ise Gulliot olacak

FEDERASYON RESMEN AÇIKLADI

Hollanda Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Advocaat'ın görevi Dünya Kupası Elemeleri'nin sonuna kadar sürecek



Dünya Kupası'na katılma durumunda sözleşmenin devam etmesi, Hollanda Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na gidemesi halinde Dick Advocaat ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor.





GÖRÜŞME YAPTIM DEMİŞTİ

Advocaat, Başakşehir ile oynanan kupa maçının ardından "Hollanda Milli takımı için bir görüşme yaptım" diyerek Portakallara gideceğini açıklamıştı.